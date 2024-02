Grieg Seafood-sjefen: – Vi ser lyset i enden av tunnelen

Grieg Seafood-sjefen ser lystegn, spinnville Nvidia-tall og elbilbrems for Rivian

22.02.2024 – Dette har vært et krevende halvår og vi er ikke fornøyd, sier Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame som er ute med ferske tall. Vi diskuterer utfordringene, satsingen i Canada og mer. Vi kaster oss også over tallene fra halvlederselskapet Nvidia, som er så store at det nesten ikke er til å tro. Aksjekommentator Karl Johan Molnes mener det kan gå én av to veier, mens elbiltallene fra Lucid og Rivian bare ser ut til å bremse.