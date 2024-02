Måsøval selger slakteri

Etter en strategisk gjennomgang av konsernets samlede slakterikapasitet, valgte selskapet senhøsten 2023 å starte søket etter en ny eier til slakterivirksomheten på Vartdal.

Nå har de funnet kjøperen – Norges største torskeoppdretter, ODE, ifølge en børsmelding fredag.

Ode vil i løpet av inneværende måned overta slakteriet på Vartdal, gjennom at Western Seaproducts blir et heleid datterselskap i Ode konsernet, og drifte det videre som et slakteri for torsk og med plan om utvikling av bearbeiding av torsk og restråstoff, heter det i børsmeldingen.

I fjerde kvartal endte slaktevolumet på 7.929 tonn. For hele året 2023 landet slaktevolumet på 24.533 tonn, ifølge en handelsoppdatering.

Den fullstendige rapporten for fjerde kvartal 2023 vil bli publisert 27. februar.

DNB-analytiker Ola Trovatn venter en sterk rapport. Han estimerer en driftsresultat på 155 millioner kroner, som er 15 prosent over konsensusestimatet på 135 millioner kroner. Denne økningen skyldes 13 prosent høyere volumer kvartal over kvartal, høsting av generasjoner med bedre biologisk ytelse og fra bedre lokaliteter.

Han gjentar kjøpsanbefalingen og har økt kursmålet til 33 kroner, opp fra 32 kroner.