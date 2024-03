Saken oppdateres

Austevoll økte driftsinntektene med 15 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med fjerde kvartal 2022, til 8.754 mill. kr. Økningen i omsetningen kommer i hovedsak fra Lerøy Seafood Group.

I samme kvartal økte resultat etter skatt til 767 millioner kroner, en økning fra 406 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Selskapet melder om at det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Scottish Sea Farms) har hatt et svært utfordrende 2023. Resultatet i 2023 er kritisk dårlig, ikke bare sammenlignet med historiske prestasjoner, men også målt mot selskapets forventninger til fremtidige resultat, heter det i pressemeldingen. Fjerde kvartal viser en operasjonell forbedring sammenlignet med tidligere kvartal i 2023.

Styret i Austevoll foreslår et utbytte på 4,5 kroner pr. aksje for 2023, mot 5,5 kroner pr. aksje for 2022.