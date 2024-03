Torskeselskap hentet større sum enn først planlagt

Oppdatert fredag morgen.

Norcod lanserte like etter børsens stengetid torsdag den rettede emisjonen som ble varslet da selskapet la frem fjerdekvartalstall i midten av februar – med ABG Sundal Collier som eneste tilrettelegger.

Torskeoppdrettsselskapet ville først hente mellom 100 og 150 millioner kroner, men basert på forhåndsforpliktelser fra eksisterende aksjonærer og interesse fra en ny, langsiktig, industriell investor, har selskapet utvidet emisjonen til mellom 150 og 175 millioner.

Tegningskursen var fastsatt til 12 kroner, og torsdag kveld kom en bekreftelse om at nesten 14,2 millioner nye aksjer utstedes for et bruttoproveny på 170 millioner kroner.

Torsdag endte aksjen på 14,50 kroner, ned 0,7 prosent.

Storeiere stiller opp

Før lanseringen hadde selskapets største aksjonærer, som samlet representerer 66,7 prosent av aksjene i selskapet, forpliktet seg til å tegne seg for 100,5 millioner kroner i emisjonen, til 12 kroner aksjen. Dette inkluderer Artha Kapitalforvaltning og Sirena Group.

Dessuten hadde selskapet på forhånd fått bekreftelse fra en ny, langsiktig, industriell investor om deltagelse for 52,4 millioner i emisjonen. I bekreftelsen torsdag kveld ønskes Highliner Foods velkommen som ny aksjonær med over 4,4 millioner aksjer.

Medregnet ytterligere interesseerklæringer, hadde Norcod indikasjoner på selskapet ville kunne hente en større sum enn den først forespeilede emisjonsstørrelsen på 100–150 millioner.

Vekstambisjoner

15. februar meldte Norcod at selskapet hadde til hensikt å lansere en rettet emisjon på mellom 100 og 150 millioner kroner innen utgangen av første kvartal.

Det ble videre kommunisert at Norcods største aksjonærer vil tegne seg for aksjer i den planlagte emisjonen, samt at interessen for å delta i emisjonen pekte mot en tegningskurs på 12,00 kroner.

Midlene hentes for å dekke selskapets behov for arbeidskapital i forbindelse med ambisjonene om å øke produksjonen og slaktevolumene.

Økte volumer og inntekter

Emisjonsvarselet kom samtidig med det Trondheim-baserte selskapets rapport for fjerde kvartal og hele 2023. Her fremkom det at Norcod i fjerde kvartal hadde markant inntektsvekst, men også økning i underskuddet.

Inntektene kom inn på 83,2 millioner kroner, en økning på 61,5 prosent fra samme periode ett år tidligere. Driftsresultatet før engangsposter og biomassejusteringer var på minus 47,1 millioner, mot minus 32 millioner i fjerde kvartal 2022.

Slaktevolumet i kvartalet økte med 90 prosent til 1.611 tonn. Totalt i 2023 slaktet Norcod 6.155 tonn, en vekst på 60 prosent fra 2022.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 18,8 millioner kroner.

Kvartalsrapporten utløste et kursfall på 7,6 prosent samme dag, og ytterligere 5,9 prosent påfølgende handelsdag.

Det seneste året er aksjen ned 65 prosent.