Islandske myndigheter har kunngjort at de vil utstede en lisens til Arnarlax for lakseoppdrett i fjorden Ísafjarðardjúp.

Arnarlax er Icelandic Salmons datterselskap, og lisensen vil være for en maksimal tillatt biomasse på 10.000 tonn sterile laks.

– Dette kunngjøringen markerer enda en betydelig milepæl for oss. Det har vært en lang prosess, og vi er glade for å se at søknaden vår nå beveger seg mot målstreken. Vi ser frem til fremtiden og er klare til å utnytte denne muligheten for ytterligere bærekraftig vekst, sier adm. direktør Bjørn Hembre.

Høringsrunden for lisensen varer til 2. april 2024, og den endelige beslutningen kommer innen fire uker etter fristens utløp.

Med den nye lisensen på 10.000 tonn vil Arnarlax ha en samlet lisenskapasitet på 33.700 tonn, opplyes det.

Icelandic Salmon faller 1,5 prosent på Oslo Børs torsdag. Siden toppen i september 2022 er aksjen ned over 25 prosent.