Atlantic Sapphire hentet 370 millioner

Oppdatert fredag morgen.

Like etter børsens stengetid torsdag varslet Atlantic Sapphire at Arctic Securities og DNB Markets hadde blitt hyret inn som tilretteleggere av en emisjon på 35 millioner dollar. Dette tilsvarer rundt 370 millioner kroner.

Midlene skal brukes til å støtte selskapets fase 1-virksomhet i USA samt generelle selskapsformål.

Like før midnatt kom bekreftelsen om at 307,1 millioner nye aksjer utstedes til kurs 1,20 kroner. Torsdag endte Atlantic Sapphire-aksjen ned 2,7 prosent til 1,44 kroner.

Emisjonen var sikret av visse eksisterende aksjonærer, inkludert Nordlaks Holding, Petter Stordalens Strawberry Equities og Blue Future Holding.

Låner ut aksjer

Stordalens Strawberry Equities eide før emisjonen 8,15 prosent i det landbaserte oppdrettsselskapet, og ble tildelt 28,8 millioner aksjer for drøye 34,5 millioner kroner. Nordlaks Holding ble tildelt nærmere 43,5 millioner aksjer for 52,2 millioner kroner.

For å sikre oppgjør av første transje i emisjonen på 156 millioner aksjer er det inngått en aksjelåneavtale mellom Nordlaks, Strawberry Capital og DNB Markets. Under avtalen låner DNB Markets over 93,6 millioner eksisterende aksjer fra Nordlaks og over 62,4 millioner eksisterende aksjer fra Strawberry.

Sikrer runway

Samtidig opplyser selskapet om endringer i lånefasiliteten hos DNB, som blant annet innebærer forlengelse fra april 2025 til oktober 2026 samt 50 prosents avdragskutt i 2024.

Ved utgangen av 2023 hadde Atlantic Sapphire en kontantbeholdning på 38 millioner dollar, pluss en kredittfasilitet på 10–17 millioner dollar.

Selskapet mener emisjonen og vilkårsendringene i DNB-fasiliteten behøves for å sikre tilstrekkelig runway for fase 1-virksomheten.