SalMar investerer en halv milliard i forskningssenter

Denne uken er det duket for verdens største sjømatkonferanse, North Atlantic Seafood Forum, hvor mer enn 900 deltagere samles i Bergen i tre dager.

I forbindelse med konferansen melder lakseoppdretteren SalMar at selskapet skal investere 500 millioner kroner i et nytt lakseinitiativ kalt Salmon Living Lab.

– Vi står ved et veiskille. Vi har klart store prestasjoner tidligere. Vi har lyktes med å bringe store volumer av laks til kunder over hele verden. Nå må vi erkjenne at vi står overfor større utfordringer enn vi har gjort tidligere, sier styreleder og grunnlegger av SalMar, Gustav Witzøe, i en pressemelding.

Selskapet skriver at nøkkeltallene går i gal retning, med økt fiskedød, og at dyrevelferd er blitt mer utfordrende.

– Vi må innse at det rett og slett er for store gap i kunnskapen vår. Vi behøver å vite mer om laksen, som er den viktigste delen av vår verdikjede, sier Witzøe.

Vil bygge laksesenter

Av presentasjonsmaterialet går det frem at Salmon Living Lab vil være et innovasjonssenter, hvor bedring av verdikjeden for lakseoppdrett skal være i fokus.

SalMar har fått med seg fôrprodusenten Cargill på laget.

– Vi tror at ved å forene evnene til SalMar og Cargill, så vil vi ha en større innvirkning på forbedring av dyrevelferd og bærekraft, som igjen vil støtte ytterligere bærekraftig vekst i denne viktige næringen, sier global leder for Cargill Aqua Nutrition, Helene Ziv-Douki.

Hun understreker at det er behov for mer samarbeid for å kunne takle utfordringene man nå står overfor.

Lanseringen av det nye forskningssenteret skjer etter at flere lakseoppdrettere har fått mye negativ omtale i media den seneste tiden, nettopp på grunn av dårlig dyrevelferd.

I høst ble mye oppdrettsfisk rammet av angrep fra perlesnormaneter, lakselus og vintersår.