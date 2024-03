Andresen-familiens Ferd har solgt seg ut av sjømatinvesteringsselskapet Broodstock. Det melder Dagens Næringsliv, som anslår at Ferd sitter igjen med en halv milliard i gevinst.

Selskapet ble etablert i 2016 og omstrukterert i 2020. Siden da har Ferd sittet med en majoritetsandel av aksjene.

Kjøperne er de fire partnere i selskapet: Jan Erik Løvik, Håkon A. Fredriksen, Pål Kristian Moe og Roar Øverås. Salgstransaksjonen er ikke kjent.

– Det har vært et veldig fruktbart samarbeid med Ferd. Vi har gjort gode investeringer sammen, utviklet flotte selskaper og skapt verdier. Det har vært gode diskusjoner om veien videre, og vi på teamet er veldig takknemlige overfor Ferd som lar oss få mulighet til å ta over kontrollen for den videre fremtiden til Broodstock, sier Broodstock-sjef Løvik i en pressemelding.

– Broodstock Capital har vært en fin reise for Ferd, og vi er stolte av de selskapene vi har utviklet sammen. Vi har også realisert store verdier, og etter at vi solgte Åkerblå i 2023 og Maritech i starten av 2024, var det naturlig å ta en prat om veien videre, sier Kristian Eikre i Ferd Capital.

– Ferd vil nå samle sine investeringer i sjømat rundt færre og større direkteinvesteringer.