Briter krever 8,8 milliarder fra norske lakseselskaper

Syv britiske forhandlere mener de har lidd et tap på totalt 850 millioner dollar, tilsvarende 8,8 milliarder kroner. Årsaken er den påståtte prisriggingen fra flere norske oppdrettsselskaper, skriver IntraFish.

I januar ble det kjent at EU-kommisjonen anklager seks norske lakseselskaper for brudd på konkurransereglene. Helt konkret skal de ha samarbeidet om å forverre konkurransen på markedet for spot-salg av norsk oppdrettet atlantisk laks i EU.

Det gjelder oppdrettsselskapene Cermaq, Grieg Seafood, Bremnes, Lerøy, Mowi og Salmar, som alle er sterkt uenige med EU-kommisjonen.

Til sammen representerer disse forhandlerne over 44 prosent av det britiske dagligvaremarkedet, med kjeder som blant annet Iceland Foods, Aldi og Marks & Spencer. Estimert har de brukt totalt 22,6 milliarder kroner på atlantisk oppdrettslaks i løpet av den påståtte riggingsperioden, noe EU mener gjelder fra 2011 til 2019.

Dersom EU-kommisjonen dømmer lakseselskapene, vil den maksimale boten være 10 prosent av konsernets salg. Boten kan dermed ende opp på 13 milliarder kroner, viser Finansavisens beregninger.

Kjøperne som kjøpte laksen til høye priser, som dagligvareaktørene, vil ikke få noen del av denne boten. Det er ikke satt noen dato for endelig avgjørelse i saken.

I fjor ble Mowi, Lerøy, Salmar, Cermaq og Grieg enige om å betale nærmere 900 millioner kroner til amerikanske sjømatkjøpere som i et gruppesøksmål påsto at de norske oppdrettslaksegigantene konspirerte for å fikse lakseprisene på det amerikanske markedet, ifølge IntraFish.