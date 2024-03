Arctic Securities mener Endúr-aksjen kan stige 50 prosent

I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Jeppe Baardseth at Endúr er godt posisjonert for å dra nytte av en markedsdrevet medvind. Til tross for at inntektene fra Artec Aqua er utsatt på grunn av forsinket oppstart av Salmon Evolution Fase 2, har oppkjøpet av selskapet Repstad blitt innlemmet i Marine Infrastructure, noe som forventes å øke inntektsveksten og lønnsomheten fremover.

Analytikeren gjentar sin kjøpsanbefaling på Endúr, hvor han opererer med et kursmål på 60 kroner.

Analysefakta Aksje: Endúr

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 60 (60)

Baardseth fremhever Endúrs sterke historikk og ledende posisjon i det voksende markedet for marin infrastruktur, samt selskapets robuste prosjektportefølje innenfor akvakulturløsninger. Han mener dagens aksjekurs kun delvis reflekterer det nåværende potensialet innen marine infrastrukturer, og forventer kurstriggere fra endelig investeringsbeslutninger for SALME Fase 2, som forventes å komme i andre kvartal 2024, og GeoSalmo Fase 1, forventet i andre halvdel av 2024.

Videre forventes det at selskapet, med sin kapitallette modell, vil generere en fri kontantstrømavkastning på 10-15 prosent i 2024/2025. Baardseths kursmål tilsvarer en EV/EBITDA for 2025 på 6,9 , i tråd med konkurrentene, til tross for sterkere vekstutsikter og bedre marginer.

I første kvartal 2024 forventer Baardseth at Endúr vil legge frem et EBITDA-resultat på 53,6 millioner kroner, i tråd med konsensus fra Factset på 53,4 millioner kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 40,20 kroner, ned 2,4 prosent.

