Erling Braut Haaland har inngått en avtale med Norges sjømatråd, og skal nå bli norsk sjømats ambassadør, opplyses det i en pressemelding.

– Haaland er anerkjent som en av verdens beste fotballspillere og er en gigantisk profil med uovertruffen global synlighet. Matchen med norsk sjømat, som etterspørres, kjøpes og nytes over hele kloden, er åpenbar. Å kunne slå sammen to av Norges beste eksportvarer og sterkeste merkevarer fyller oss med enorm stolthet, sier adm. direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Fra april

Som en del av samarbeidet skal Haaland blant annet pryde reklameplakater, digitale annonser og figurere i reklamefilmer over hele verden.

Avtalen er satt til 2,5 år og trer i kraft fra 1. april.

– Norsk sjømat, som jeg anser som verdens beste, har fortsatt en naturlig plass i livet mitt. Norges sjømatråd gjør en viktig jobb med å inspirere og bygge kunnskap om god og sunn sjømat globalt og hjemme i Norge. Derfor er det helt naturlig for meg å gå inn i dette samarbeidet, kommenterer Haaland selv.

Landslaget

Sjømatrådet har også inngått en egen avtale med Norges to fotballandslag, både på kvinne- og herresiden.

– Vi er veldig fornøyde med å ha med oss landslagene. Dette er et lagarbeid, og vi liker jo å si at vi jobber med landslagstrøya på når vi representerer norsk sjømat ute i verden, sier Chramer.

Nå ser de frem til et samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF).

– De har vært en suksessfaktor for at vi som representerer hele den norske sjømatnæringen kunne finne en løsning som fungerer glimrende for oss, for forbundet og for Haaland, sier Camilla Beck, markedsdirektør i Norges sjømatråd.