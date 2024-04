Finansdirektøren i Norcod går av

Det melder selskapet i en børsmelding onsdag kveld.

Hoset skal begynne i et nytt selskap i en annen industri. Han fortsetter som finansdirektør ut juni, for å sikre en smidig og effektiv overgang for selskapet, heter det i meldingen.

Selskapet er nå på jakt etter en erstatter for Hoset.

Norcod har hatt en turbulent periode på børsen den seneste tiden, og er ned 67 prosent på et år. For en måned siden hentet selskapet 170 millioner kroner i en emisjon.