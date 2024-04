Grieg slaktet over guiding

Lakseselskapet Grieg Seafood kom mandag morgen med en oppdatering for slaktevolumet i første kvartal 2024. Fasit viste et totalt slaktevolum for kvartalet på 21.000 tonn, godt over guidingen på 17.800 tonn.

Slaktevolumet er fordelt slik:

Rogaland: 9.400 tonn

Finnmark: 5.700 tonn

British Columbia: 700 tonn

Newfoundland: 5.200 tonn

Grieg har slitt med dårlig fiskehelse og parasitter. I fjerde kvartal endte slaktevolumet på 21.800 tonn.

Fullstendig rapport for første kvartal 2024 kommer 16. mai klokke 06.00.