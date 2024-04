DNB Markets anbefaler Austevoll Seafood

I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Alexander Aukner at han forventer et driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) på 1,52 milliarder kroner for første kvartal for Austevoll Seafood. Det vil være i tråd med konsensus på 1,49 milliarder kroner.

Analysefakta Aksje: Austevoll Seafood

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 108 (108)

Aukner har økt ebitda-estimatene for første kvartal for Lerøy Seafood og Foodcorp basert på en fangstkvote på 2,5 millioner tonn i Peru, som er 24 prosent høyere enn hans estimat på 2,0 millioner tonn. Det gjenstår usikkerhet rundt fangstrater, andel ung fisk og fettinnhold, som han forventer ytterligere informasjon i den kommende kvartalsrapporten.

Aukner gjentar sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 108 kroner, og ser en sannsynlig normalisering i Peru gjennom 2024 som gunstig for selskapet.

Videre har Aukner justert opp sine 1.kvartal ebitda-estimater for Lerøy Seafood med 22 prosent og Foodcorp med 27 prosent for første kvartal. Samtidig har han nedjustert sine prognoser for 2024 for Lerøy Seafood med 1 prosent og Pelagia med 8 prosent, men økt for Foodcorp med 11 prosent.

Disse endringene fører til en reduksjon i estimatene for resultat pr. aksje fra 2024 til 2026 med mellom 1,3 og 4,9 prosent. Analytikeren understreker at 2024 ser ut til å bli et sterkt år for selskapets pelagiske operasjoner, med gode kvoter i Nord-Atlanteren og Chile, og en ventet normalisering i Peru. Ved Aukners kursmål ville Austevoll Seafood handle til en P/E på mellom 11,2 og 8,6 og en utbytteavkastning på 4,2 til 5,4 prosent for perioden 2024 til 2026.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.