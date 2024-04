Anbefaler kjøp etter nye tall

Torsdag var Mowi ute med en markedsoppdatering, noe som resultert i at aksjen falt 1,3 prosent til 184,05 kroner. Selskapet fikk et driftsresultat (EBIT) på 201 millioner euro i første kvartal, mot DNBs forventninger på 234 millioner euro og konsensus på 230 millioner euro. Ifølge DNB Markets var det en nedgang fra tidligere estimater på rundt 270 millioner euro for noen måneder siden.

Analysefakta Aksje: Mowi

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 235 (235)

I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Alexander Aukner at det verste ser ut til å være over. Selv om han nedjusterer selskapets resultater i Norge i første halvår, og estimatene for resultat pr. aksje for 2024 med 3,3 prosent, gjentar han sin kjøpsanbefaling og kursmål på 235 kroner.

Aukner mener de dårlige resultatene i første kvartal skyldtes flere utfordringer, blant annet problemer med maneter og vintervansker som følge av kaldt vann, noe som førte til lavere vekt på fisken. Til tross for dette ser han lysere på situasjonen fremover, med forbedringer i måten fisken behandles på og mindre problemer med maneter.

Skottland leverte sterke resultater i første kvartal, mens regioner dominert av dollar, slik som Canada og Chile, fortsatt opplevde lave priser.

På bakgrunn av disse utfordringene mener Aukner at problemene er kortvarige og allerede reflektert i aksjekursen. Kursmålet på 235 kroner indikerer at Mowi handles til en P/E-multippel på 16,4-13,6 i 2024-2025, samtidig som utbytteavkastningen er på 4,0-5,2 prosent i samme periode.

Fredag omsettes Mowi-aksjen for 183,30 kroner, ned 0,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.