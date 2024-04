Styret i Gigante Salmon ansatt Kjell Lorentsen som ny adm. direktør, opplyses det i en børsmelding.

Lorentsen ble engasjert som konstituert adm. direktør 19. mars i år, da Helge E. W. Albertsen måtte gå etter en en ny stor kostnadssmell for Rødøy-utbyggingen.

Selskapet melder samtidig at de nå innstiller Liv Monica Stubholt som ny styreleder, etter Eirik Sørgård som skal gå av med pensjon og trer ut av styret.

Kristian Lorentsen, Dagfinn Eliassen og Iselin Tenfjord er innstilt som nye styremedlemmer og Kristin Ingebrigtsen går ut av styret.

Finansiering

Gigante Salmon kommer også med en oppdatering rundt nevnte utbygging av produksjonsanlegget i Rødøy, hvor kostnadsestimatet for ferdigstillelsen har oversteget tidligere investeringsestimat med rundt 350 millioner kroner.

Selskapet melder nå at de har mottatt tilsagn på lånefinansiering på 120 millioner kroner fra SpareBank 1 Nord-Norge. I tillegg har selskapets største aksjonær, Gigante Havbruk AS, bekreftet at de støtter en egenkapitalfinansiering med et tegningsbeløp på opp til 130 millioner kroner.

Gigante Salmon hadde ingen omsetning i første kvartal, og driftsresultatet endte på minus 533.000 kroner.