En kjennelse fra domstolen i Hordaland tingrett som Finansavisen har fått tak i, viser at tingretten nå har avvist Mowis søksmål mot lakseskatten.

– Tingretten har, etter statens syn, kommet til et riktig resultat om at søksmålet fra Mowi må avvises, sier regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.



– Dersom denne avgjørelsen blir stående, betyr det saken stopper opp i rettssystemet i denne omgang. Mowi vil likevel kunne reise et søksmål på et senere tidspunkt når selskapet har fått et konkret skattevedtak, tilføyer han.

De presiserer også at avgjørelsen i dag ikke har noen betydning for selve lakseskatten. Den gjelder fremdeles. Retten har kun tatt stilling til om selve søksmålet kan fremmes, eller ikke, ifølge en e-post fra regjeringsadvokatens kontor.

Kjennelsen ble avsagt i går, men Mowi har ikke fått tilsendt dokumentene før i dag.

– Vi har nettopp mottatt kjennelsen og må lese gjennom denne grundig før vi kan kommentere, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi til Finansavisen.



Han sier videre at de mottok kjennelsen for kort tid siden og må sette seg inn i den før de vurderer hvorvidt de skal anke.

Begge parter har nå en måned til å vurdere om man vil anke kjennelsen til lagmannsretten.

Store konsekvenser

Mowi tok raskt grep etter at grunnrenteskatten ble innført i fjor sommer og kuttet hardt i investeringer i Norge. Oppdretterens post-smolt-prosjekt ble lagt helt på hyllen. Totalt ble prosjekter til fem milliarder stanser og 1.400 årsverk rammet.

23. august kom nyheten om at selskapet saksøkte staten.

For Mowis del er det bunnfradraget i grunnrenteskatt som selskapet er spesielt i mot. Konsernsjef Ivan Vindheim har tidligere uttalt at bunnfradraget er både diskriminerende og i strid med EØS-reglene.

«Det vil fortsatt være samme grunnrentemodell, men da blir den i hvert fall nøytral med tanke på store og små selskaper, slik at man ikke incentiveres til ineffektiv drift», sa Vindheim til Finansavisen i august.



Finansavisens ansvarlige redaktør Trygve Hegnar har i lengre tid vært negativ til søksmålet.

«Søksmål mot nye skatter fører sjelden frem. Stortinget vedtar hva det vil, bare det ikke er snakk om tilbakevirkende skatt. Mowi har dessverre en dårlig sak», skrev Hegnar i en leder tidligere i april . Allerede i august var konklusjonen: «Dessverre er søksmålet, når vi ser på hva konsernsjefen Ivan Vindheim sier, tuftet på dårlig jus».