Aker BioMarine melder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, på 15,2 millioner dollar i første kvartal, opp fra 6,0 millioner dollar i samme periode i fjor.

Ordinært driftsresultat kom inn på minus 5,6 millioner dollar, mot minus 9,4 millioner dollar i den samme perioden i 2023.

Produksjonen steg

Inntektene løftet seg fra 69,1 til 78,3 millioner dollar, etter at Qrill Aqua-salget steg 33 prosent og Superba krill-salget 11 prosent.

Produksjonsvolumet av krill til havs kom inn på 21.306 tonn i kvartalet, opp fra 19.852 tonn i første kvartal i fjor. På kvartalspresentasjonen opplyste toppsjef Matts Johansen ifølge TDN Direkt om at produksjonen i 2024 hadde kommet opp i 28.100 tonn pr. 25. april, noe som er opp 10 prosent på årsbasis.

Dermed er selskapet foran planen om et årlig fangstvolum på 60.000 tonn.

– Vår nye driftsstruktur viser sin verdi, med skarpere operasjonelt og strategisk fokus for hver divisjon. Selskapet fortsetter å vise sterk vekst, noe som bekreftes av en 13 prosent økning i inntektene år for år. Salget for både Feed Ingredients og Human Health Ingredients fortsetter å utvikle seg bra, mens segmentet Consumer Health hadde en litt svakere kvartal, sier Johansen ifølge dagens rapport.

– God etterspørsel

Men om starten på året har vært svak for Consumer Health, karakteriserer selskapet generell etterspørsel som god.

«Private label-markedet i USA følger de positive trendene i markedet for helseingredienser med et generelt økt fokus blant forhandlere på private label-tilbud for å konkurrere med det voksende e-handelsmarkedet. Veksten vil bli drevet av innovasjon av private label-produkter på tvers av de store amerikanske forhandlerne. Nye produktkategorier og nye forhandlere er de viktigste driverne for fremtidig vekst», går det frem av rapporten.