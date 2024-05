Styret i oppdrettsgiganten Mowi har besluttet å dele ut et utbytte på 1,5 kroner pr. aksje for første kvartal – tilsvarende 776 millioner kroner, ifølge selskapets kvartals rapport onsdag morgen.

Selskapet hadde på forhånd varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 201 millioner euro i kvartalet, noe lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

Både utbyttet og resultatet er lavere enn på samme tid i fjor. Til sammenligning leverte Mowi et operasjonelt driftsresultat på 322 millioner euro i første kvartal 2023, og delte ut et utbytte på 2 kroner aksjen.

Første kvartal har vært preget av mye dårlig laks for oppdretterne i Norge, som følge av utfordringer knyttet til fiskehelse og sår.

– Første kvartal var biologisk utfordrende for Mowi i Norge på grunn av vintersår og unormalt høye forekomster av perlesnormaneter, samt en svært kald vinter. Jeg er derfor glad for at situasjonen har bedret seg vesentlig i andre kvartal, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi, og fortsetter:

– Vi vaksinerer nå også fisken vår i Norge med den nye vintersårvaksinen, og resultatene er så langt lovende. I lag med andre tiltak vi gjør tror vi derfor på en vesentlig bedre sårsituasjon neste år.

Vindheim legger til at biologien har vært bedre utenfor Norge. Som et resultat av bedret biologi og lavere fôrpriser venter Mowi lavere produksjonskostnader i andre halvår.

Mowi (Mill. EUR) 1.kv/24 1.kv/23 Driftsinntekter 1.331 1.362 Operasjonelt driftsresultat 201 322 Resultat før skatt 206 361 Resultat etter skatt 170 281

Opprettholder slaktemål

Mowi hadde også meldt på forhånd at det slaktet 96.500 tonn laks i kvartalet, noe lavere enn 102.500 tonn som selskapet guidet i rapporten for fjerde kvartal.

Til tross for utfordrende biologi i Norge opprettholdes volumguidingen for i år på 500.000 tonn laks, noe som tilsvarer en vekst på 5,3 prosent fra i fjor.

I andre kvartal venter selskapet å slakte 110.000 tonn, hvorav 59.500 tonn skal kommer fra oppdrettsvirksomheten i Norge.

Ifølge analysesjef Alexander Aukner i DNB Markets var det en ganske nøytral kvartalsrapport Mowi leverte.

«Vi ser på dette som en nøytral rapport, og venter inntil 1 prosent endring i konsensusestimatene for inntjeningen i år», skriver han i en oppdatering til kundene.