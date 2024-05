SEB hever Mowi etter første kvartal

I en analyse fra SEB skriver analytiker Bent Rølland at Mowi ASA viste forbedring i utlandet i første kvartal, til tross for utfordringer i Norge grunnet en rekordkald vinter. Selskapet rapporterte et operasjonelt EBIT på 201 millioner euro i første kvartal, i tråd med guidingen.

Analysen påpeker at det fra andre kvartal forventes forbedrede virksomhet i Norge ettersom vinterseseongen avsluttes og havtempraturene normaliseres fra midten av april. Det forventes også en kostnadreduksjon grunnet billigere fiskefôr og større skala.

Selskapet leverte gode resultater i segmentene for bearbeidede produkter (VAP) og fôr, noe som viser fordelene å være fullintegrert.

SEB hever kursmålet på Mowi-aksjen til 245 norske kroner, fra 239 kroner, og opprettholder en kjøpsanbefaling.



Mowi har bekreftet sin produksjonsguiding for 2024 på 500 tusen tonn. For det andre kvartalet estimerer SEB et EBIT på 265 millioner euro, en forbedring fra første kvartal.

Rølland ser en pris-til-inntjening multipel i 2024 på 16 ganger. EPS for 2024 estimeres til 1,31 euro, en økning på 2 prosent fra forrige analyse. EV/EBITDA ligger rundt 7,1 for 2024.

Analysefakta Aksje: Mowi

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 245(239)

Analysen trekker frem potensielle risikoer som volatilitet i laksepriser, valutasvingninger og biologiske forhold som sjøtemperaturer, som kan påvirke biomasseveksten. SEB anser imidlertid Mowis geografiske diversifisering og fullintegrerte verdikjede som sterke punkter som kan hjelpe selskapet med å navigere gjennom disse utfordringene.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.