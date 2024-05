Saken oppdateres.

Porteføljeselskapet Austevoll Seafood hadde en omsetning på 8,4 milliarder kroner i første kvartal 2024, sammenlignet med 8 milliarder kroner i samme periode året før.

Resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, endte på 1,66 milliarder kroner, mot 1,63 milliarder i samme kvartal i 2023. På forhånd var det ventet en EBITDA på 1,49 milliarder.

Resultatet etter skatt kom inn på 739 millioner kroner, mot 1,2 milliarder i 2023. Fallet i resultatet kommer som følge av grunnrenteskatten stortinget vedtok i mai 2023, som gjør at samlet skattesats blir på 47 prosent.

Styret har i tråd med utbyttepolitikken, foreslått at utbytte til utbetaling i 2024 settes til 4,50 kroner pr. aksje.

Norskott Havbruk har hatt et svært utfordrende 2023, men selskapet rapporterer nå en bedring.

«Det er derfor gledelig at den vesentlige forbedring i operasjonelle prestasjoner nå materialiserer seg i selskapets resultater. Pelagia opprettholder sin gode utvikling, og har gjennomført en av sine høysesonger innenfor produksjon av ferdigvarer i første kvartal. Denne produksjonen danner et godt grunnlag for salgsvolumene i kommende kvartaler», skriver selskapet.

Austevoll Seafood (Mill. kr) 1.kv. / 24 1.kv / 23 Driftsinntekter 8.373 8.002 Driftsresultat 1.160 1.174 Resultat før skatt 1.085 1.568 Resultat etter skatt 739 1.223

