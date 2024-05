SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Måsøval fikk et operasjonelt driftsresultat på 120 millioner kroner i første kvartal 2024, mot 36 millioner kroner i samme periode året før.

Omsetningen var 383 millioner kroner (209), og resultatet før skatt endte på 54 millioner kroner (-40). Netto verdijustering av biologiske eiendeler utgjorde -7 millioner kroner i kvartalet (-43).

Slaktevolumet i første kvartal var 3.606 tonn, opp fra 1.994 tonn i samme periode året før.

Det foreslås et utbytte på 0,50 kroner pr aksje for første kvartal.

– Produksjonen i sjø var sterk i kvartalet. Til tross for kaldere havtemperaturer, maneter og vinterstormer presterte selskapet bra. I løpet av kvartal slaktet ikke selskapet bare mer laks enn guidet, men gikk også ut av kvartalet med høy biomasse med slakteklar fisk. Kostnadsposisjonen forbedret seg betydelig i kvartalet og posisjonerer oss for et sterkt andre kvartal, sier administrerende direktør Helge Kvalvik.

– Resultatene er imidlertid noe hemmet av lav prisoppnåelse som følge av nedgraderinger. Kvaliteten er under standarden som er vårt ansvar som oppdretter og matprodusent. Vi har intensivert arbeidet med fiskehelse for å forbedre kvaliteten innenfor hele verdikjeden, fortsetter Kvalvik.

Utsikter

Måsøval ser nå et slaktevolum på 27.000-28.000 tonn i 2024. Inkludert i dette er samlokaliseringsavtalen på Frøya Laks, som ventes å stå for om lag 5-10 prosent av det totale volumet. Tidligere ventet Måsøval et slaktevolum på 25.700-26.700 tonn i 2024.

I andre kvartal ventes et slaktevolum på 7.500-8.500 tonn.

Av slaktevolumet i 2024 ventes rundt 75-80 prosent av volumene å komme fra Oppdrett Midt, mens i andre kvartal ventes rundt 75 prosent av volumene å komme fra Oppdrett Midt.

Kostnadene er ventet å stige marginalt fra de veldig lave nivåene i første kvartal, skriver selskapet.