Høyre vil programfeste reversering av exit-skatten

Løftet om fjerning av den såkalte exit-skatten er en del av flere skattepakke Høyre vil gi næringslivet, eiere og gründere i norske bedrifter. Grepene foreslås nedfelt i partiprogrammet for kommende periode og skal realiseres hvis Høyre kommer til makta under valget neste høst, får NTB opplyst.

Det er nødvendig med skattelettelser til næringslivet fordi klimaendringer, aldrende befolkning og fallende oljeinntekter vil kreve «et sterkere privat næringsliv», mener Høyre.

– Skattene skal ned og forutsigbarheten skal opp. Skal Norge klare å møte alle utfordringene vi står overfor, må vi ha bedrifter med rom til å vokse og ansette folk. Vi må få opp verdiskapingen vår, skal vi klare å ta vare på velferden vår, sier leder for programkomiteen og Høyre-nestleder Henrik Asheim.

Han viser til fire punkter i programmet som angår skatteopplegget for næringslivet. De tre første er allerede inne i partiprogrammet for inneværende periode. Å reversere den såkalte exit-skatten og at Høyre ser på muligheten for å øke eksempelvis beskatningen av bedrifters overskudd er nytt:

Ser på mulige skatteøkninger

* Etablere et stabilt og internasjonalt konkurransedyktig skattenivå for å eie, drive og etablere bedrifter i Norge.

* Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital – aksjer og driftsmidler – som bare betales av norske eiere, og vurdere en delvis veksling mot annen næringsbeskatning. Det innebærer at Høyre ser på muligheten for å heve enkelte skatter når det senker andre.

* La flere ansatte bli medeiere i egen bedrift, blant annet ved å innføre ordninger som gir gunstig skattemessig behandling av kjøp av aksjer i bedriften du jobber i og forbedre opsjonsskatten.

* Beholde hovedprinsippet om at skatt på investeringer betales ved realisasjon. Utflyttere skal betale skatt av gevinster opparbeidet i Norge når gevinstene realiseres, slik hovedregelen har vært.

Regjeringens forslag til såkalt exit-skatt innebærer at folk må betale skatt på gevinst som har oppstått mens de har vært bosatt i Norge innen tolv år etter at de har flyttet ut. Ordningen trer i kraft til våren. Skatten må betales enten gevinsten er realisert eller ikke.

Kutter i eierbeskatningen

– De viktigste tilbakemeldingene vi får fra næringslivet, er å redusere eierbeskatningen, altså den beskatningen du betaler for å eie bedrifter i Norge, poengterte Asheim da han var gjest på Politisk kvarter mandag morgen.

Til gjengjeld ser Høyre på muligheten for å øke enkelte andre skatter – som CO2-avgiften og beskatningen av bedrifters overskudd.

– Vi har en lavere selskapskatt enn andre land og man kan se for seg at den kan gå noe opp, mot at formuesskatten eller eierbeskatningen går noe ned, sier Asheim, som understreker at uansett hva partiet lander på, så vil summen være «et betydelig lavere skattetrykk» enn i dag.

Og den utskjelte lakseskatten blir værende hvis Høyre kommer i regjering. Partiet vil riktignok både redusere nivået fra dagens 25 prosent og forenkle grunnrentebeskatningen av oppdrettsnæringen.

– Høyre vil fjerne normprisrådet, som er veldig vanskelig å oversette til denne næringen og i stedet bruke de reelle markedsprisene, sa Asheim i helga.

(NTB)