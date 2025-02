– Januar var preget av økte eksportvolum for laks og en solid verdivekst for flere av våre villfangede arter. I tillegg har den norske kronen svekket seg både mot dollaren og euroen sammenlignet med januar i fjor. Verdimessig var dette den beste januarmåneden for norsk sjømateksport noensinne, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd i en pressemelding.

USA var det største enkeltmarkedet for norsk sjømateksport i januar, målt i verdi. Norge eksporterte fisk og skalldyr til det amerikanske markedet for 1,5 milliarder kroner, noe som utgjorde 9,7 prosent av den totale sjømateksporten i forrige måned.

– Aldri før har Norge eksportert fisk og skalldyr for så høye verdier til det amerikanske markedet som vi gjorde i januar. Det viser at også sjømat er viktig for Norge i handelen med USA, sier Chramer.

USA hadde også størst verdivekst i januar, med en økning på 428 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– USA har over tid utviklet seg til å bli et av våre viktigste enkeltmarkeder. Bare i januar solgte vi laks for over en milliard kroner til USA, noe som er ny verdirekord. Det understreker viktigheten av å ha best mulig handelsavtaler, også med USA, forklarer Christian Chramer.