Hendelse ved Mowi-anlegg

Natt til søndag har det oppstått et brudd på en av fortøyningene på en oppdrettsmerd ved Mowis anlegg Storvika V i Dyrøy kommune i Troms, melder VG.

«Det er pågående, stor aktivitet på stedet for å reparere skadene og minimere omfanget av hendelsen, men forholdene er svært krevende med mye vind», sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi til avisen.

«Årsak og omfang er fremdeles uklart på grunn av det krevende været, men det er meldt mistanke om at det har rømt fisk fra merden til Fiskeridirektoratet», sier han.

Ifølge Hjetland har fisken i merden en gjennomsnittsvekt på 5,5 kilo, noe som betyr at det er snakk om slakteklar fisk.

«Vi har fått inn en rømningsmelding i natt som beskriver 10-100 laks, men det står ingenting der som gjør at vi har slått alarm», sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet til VG.



Mowi får nå bistand av kystvakten i arbeidet.

«Vi kan bekrefte at Kystvakten bistår med KV Svalbard på et oppdrettsanlegget ved Storvik, vest at Dyrøya», sier Henrik Omtvedt Jenssen ved Forsvarets operative hovedkvarter til avisen.

Han sier KV Svalbard ligger og skjermer for vinden og bølger, slik at arbeidet med anlegget skal gå lettere.