Milliardregn fra Mowi

Styret i oppdrettsgiganten Mowi har besluttet å dele ut et utbytte på 2 kroner pr. aksje for fjerde kvartal – tilsvarende rett over 1 milliard kroner, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag morgen.

Mowi hadde på forhånd varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 226 millioner euro i kvartalet, langt bedre enn hva analytikerne ventet på forhånd.

Driftsinntektene ble 1,5 milliarder euro i kvartalet, mot 1,4 milliarder euro i samme kvartal i fjor.

– Jeg er svært fornøyd med at vi klarer å levere på vår strategi og våre mål, og er imponert av organisasjonen som sørger for både rekordvolumer og rekordinntekter også i 2024. Vår marginoppnåelse i fjor viser også at vi fortsetter å være konkurransedyktig på kost, som er svært viktig i lakseoppdrett, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi

– Vi ser også at kostnadene har kommet noe ned som resultat av lavere fôrpriser, og forventningen er at dette vil fortsette i 2025, sier han.

Mowi (Mill. EUR) 4.kv/24 4.kv/23 Driftsinntekter 1.502 1.428 Operasjonelt driftsresultat 226 203 Resultat før skatt 330 211 Resultat etter skatt 214 169

Øker guiding

Nylig inngikk Mowi en avtale om å øke eierandelen i oppdretteren Nova Sea fra 49 til 95 prosent, ved å kjøpe Vigner Olaisen AS' aksjer i selskapet. Transaksjonen priser Nova Sea til 16 milliarder kroner.

Tidligere har selskapet kommunisert at vil slakte 520.000 tonn i 2025. Dette økes nå til 530.000 tonn.

– Vi ser en betydelig forbedring denne vinteren sammenlignet med forrige. Vi gjør det langt bedre på vekst i sjø, overlevelse, fôrfaktor og kvalitet enn på samme tid i fjor. Det lover godt for resten av året og gjør at vi justerer opp forventet slaktevolum fra 520.000 tonn til 530.000 tonn for 2025, sier Vindheim.

I tillegg venter Mowi nå å slakte 600.000 tonn i 2026.

– Med Nova Sea om bord regner vi nå med å slakte 600.000 tonn neste år, og vi har kurs mot 400.000 tonn i Norge. Så sent som i 2018 slaktet vi 375.000 tonn i Mowi. Vi vil med andre ord ha vokst med 225.000 tonn de siste årene. Dette tilsvarer en årlig vekst på 6,1 prosent, mot 3,1 prosent for næringen, sier Vindheim.

Selskapet hadde på forhånd meldt til markedet at det slaktet 133.500 tonn i kvartalet. For første kvartal venter selskapet et slaktevolum på 108.000 tonn, med en kontraktsandel på 27 prosent.