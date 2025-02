Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 280 millioner danske kroner i fjerde kvartal 2024, ned fra 356 millioner danske kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 356 millioner danske kroner.

Inntektene beløp seg til 1.470 millioner danske kroner, sammenlignet med 1.562 millioner i fjerde kvartal 2023. Analytikerne hadde spådd inntekter på 1.775 millioner.

– Ferskvanns- og oppdrettsvirksomheten på Færøyene hadde en sterk utvikling i dette kvartalet. Biologisk ytelse forblir robust, med solid vekst, effektiv lakselushåndtering, og høsting av stor fisk, sier adm. direktør Regin Jacobsen.

– Vi er også fornøyde med den fortsatte fremgangen i vårt ferskvannssegment, som har satt nye produksjonsrekorder for andre kvartal på rad med å produsere store, høykvalitetssmolt. Denne forbedrede effektiviteten bidrar til å redusere kostnadene, fortsetter Bakkafrost-sjefen, men påpeker også at lakseprisen var svakere enn forventet i fjerde kvartal, noe som påvirket marginene negativt.

Oppdrettsselskapet satt igjen med 670 millioner kroner på bunnlinjen, en oppgang fra 479 millioner kroner i samme periode året før.

Bakkafrost ser nå litt lavere slaktevolum i 2025 enn tidligere, og nedjusterer forventningene fra 100.000 til 97.000 tonn i løpet av året.

Styret foreslår at det for 2024 utbetales et utbytte på 8,44 danske kroner pr. aksje.