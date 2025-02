Den skotske oppdrettsvirksomheten leverte et operasjonelt driftsresultat på minus 55 millioner kroner i kvartalet, som det blant analytikerne heller ikke var knyttet store forventninger til.

I tillegg til å skuffe i FOF-segmentet, kutter Bakkafrost ventede slaktevolumer i 2025 fra 100.000 til 97.000 tonn. Nedjusteringen skyldes det skotske segmentet.

Investorene på Oslo Børs reagerte med å sende Bakkafrost-aksjen ned over 7 prosent fra start mandag morgen. Etter et par timers handel hadde kursfallet roet seg til ned 5,5 prosent.

– Hva tenker du om kursfallet i dag?

– Kursfallet blir drevet av nok en skuffelse, usikkerhet rundt hva man skal tro om estimatene fremover, og helt sikkert noe oppgitthet blant investorene. Ser man kun på tallene tenker jeg at et kursfall på 3–4 prosent er riktig, men den faller nok mer på grunn av skuffelsen, sier Nordby.

SER KUTTT: – Vi tror at konsensusestimatene skal ned med 5–6 prosent som følge av missen i FOF-segmentet, men også på grunn av Færøyene, sier sjømatanalytiker Wilhelm Hagen Røe i Danske Bank. Foto: Iván Kverme

Ingen fest

Sjømatanalytiker Wilhelm Hagen Røe i Danske Bank peker i likhet med resten av analytikerne på FOF-segmentet som årsaken til det store avviket. I tillegg nådde ikke resultatene fra oppdrettsvirksomheten på Færøyene helt opp, ifølge han.

– Færøyene har ligget an til å få et godt kvartal. Det har vært lite stor fisk i markedet i fjerde kvartal, mens det har vært mye stor fisk på Færøyene. Likevel klarer ikke selskapet å nå helt opp på prisrealisering, slik at det blir ikke helt den festen man kunne forventet i det segmentet.

– Vi tror at konsensusestimatene skal ned med 5–6 prosent som følge av missen i FOF-segmentet, men også på grunn av Færøyene, sier han.

Ifølge analysesjef Alexander Aukner i DNB Markets, leverte Bakkafrost svakere enn ventet i alle av selskapets større segmenter, samtidig som service, salg og det færøyske smoltsegmentet leverte bedre enn ventet.

I en oppdatering mandag morgen anslo han at aksjen kunne falle mellom 3 og 5 prosent fra start, men holdt mulighetene åpne for at aksjen kunne falle mer, ettersom investorene blir mer og mer utålmodige rundt snuoperasjonen i Bakkafrost.