Oppdrettsselskapet SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal, ned fra 2,2 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Det var likevel noe bedre enn hva analytikerne ventet. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt et operasjonelt driftsresultat på 1,4 milliarder kroner i kvartalet.

– Gjennom kvartalet har vi sett en god biologisk utvikling i sjø, særlig i Nord-Norge. Sammen med den solide strukturen vi har i SalMar, og takket være våre ansatte som har håndtert et krevende år på en formidabel måte, leverer vi gode finansielle resultater i perioden. Med bedre biologisk status ser utsiktene for 2025 lysere ut sammenlignet med fjoråret, sier konsernsjef Frode Arntsen i SalMar.

Selskapet hadde på forhånd meldt at det slaktet 73.800 tonn laks i kvartalet, fordelt på 39.700 tonn fra Oppdrett Midt-Norge, 27.700 tonn fra Oppdrett Nord-Norge og 6.500 tonn fra Icelandic Salmon.

SalMar (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 7.876 8.019 Operasjonelt driftsresultat 1.489 2.193 Resultat før skatt 910 974 Resultat etter skatt 1.049 1.261

Deler ut 2,9 milliarder

Styret i SalMar foreslår at det deles ut et utbytte på 22 kroner aksjen for regnskapsåret 2024. Totalt tilsvarer det rundt 2,9 milliarder kroner til aksjonærene.

Witzøe-familien er største eier gjennom selskapet Kverva, som har en eierandel på 45 prosent i SalMar. Arving Gustav Magnar Witzøe eier i dag mesteparten av aksjene i Kverva.

For Kvervas del utgjør utbyttet litt over 1,3 milliarder kroner.

Ifølge Infront-konsensus ventet imidlertid analytikerne at SalMar ville dele ut et utbytte på 27 kroner. Det er også ned fra året før, da SalMar delte ut 35 kroner for regnskapsåret 2023.

Selskapet har tidligere kommunisert at det venter å slakte 294.000 tonn laks i 2025, hensyntatt relativ andel fra den felleseide virksomheten Scottish Sea Farms. Dette målet opprettholdes, ifølge SalMar.

Det tilsvarer en vekst på 17 prosent sammenlignet med 2024, et år som ble preget av kutt i slakteforventningene som følge av biologiske utfordringer.

– Vi ser betydelig muligheter for forbedring, kostnadsreduksjon og vekst i alle deler av vår virksomhet, og vi anser oss godt posisjonert for å ta ut dette potensialet. Vi har erfart utfordringer i 2024 som har påvirket slaktevolumene, men vi tar grep, tilpasser og forbedrer oss i hele verdikjeden, sier Arntsen.

I rapporten fremgår det at SalMar venter å investere 1,9 milliarder kroner i 2025, der investeringene i hovedsak er knyttet til fiskevelferd.