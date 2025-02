SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood fikk et operasjonelt driftsresultat på minus 74 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra minus 67 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet var svakere enn hva analytikerne fryktet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus var det ventet et operasjonelt driftsresultat på minus 36 millioner kroner i kvartalet.

Samtidig varsler selskapet nå at det tar 1,7 milliarder kroner i nedskrivinger knyttet til virksomheten i Canada.

– For øyeblikket så klarer vi ikke å fange verdipotensialet som ligger i eiendelene våre, og vi er nødt til å jobbe oss gjennom en finansiell og operasjonell endring for å realisere disse verdiene fremover. Vi reallokerer nå ressurser til å fortsette å utvikle våre norske eiendeler, samtidig som vi skalerer ned vekstambisjonene og investeringene i Canada, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Grieg Seafood har oppdrettsvirksomhet i Finnmark og Rogaland i Norge, i tillegg til British Columbia og Newfoundland i Canada.

Over lengre tid har selskapet sett på mulighetene for å selge hele eller deler av den canadiske virksomheten. Da president Donald Trump varslet toll på canadiske varer, spekulerte flere analytikere i at dette kunne bli vanskeligere å gjennomføre.

Toll kom da på toppen av at canadiske myndigheter i fjor varslet et forbud mot tradisjonell oppdrett i åpne merder i British Columbia fra sommeren 2029.

Grieg Seafood (Mill. kr) 4. kv./24 4. kv./23 Driftsinntekter 2.249 1.938 Operasjonelt driftsresultat −74 −67 Resultat før skatt –1.590 303 Resultat etter skatt –1.589 547

Henter penger

I Canada kutter Grieg Seafood nå både vekst- og investeringsambisjonene i Newfoundland, samtidig som det har stanset alle strategiske investeringer i British Columbia.

Som et resultat av dette venter selskapet at slaktevolumene i Canada vil falle med rundt 5 prosent i 2025 til 22.000 tonn.

«Endringer i operasjonelle, industrielle, økonomiske og regulatoriske forhold har ført til en endring av fremtidige planer, antagelser og estimater for den canadiske virksomheten», skriver Grieg Seafood.

Av nedskrivingen på 1,7 milliarder kroner er 1 milliard knyttet til immatrielle eiendeler og rundt 700 millioner knyttet til eiendom, anlegg og utstyr.

Selskapet vurderer i den forbindelse å hente mellom 1,5 og 2 milliarder kroner i grønne hybridobligasjoner.

I tillegg er selskapet i dialog om salg og tilbakeleie av smoltanlegget i Adamselv i Finnmark.

Grieg Seafood opplyser videre at grepene som nå tas, kombinert med hva selskapet allerede har gjennomført, vil gi en positiv likviditetseffekt på om lag 2,5 milliarder kroner, før finansieringskostnader og obligasjonsforpliktelser.

Det vil også føre til en reduksjon av netto rentebærende gjeld på mellom 1,5 og 2,2 milliarder kroner, som ifølge selskapet vil gi en betydelig bedring i finansiell fleksibilitet fremover.

Grieg Seafood opprettholder slakteguidingen på 84.000 tonn for 2025. I første kvartal venter selskapet et slaktevolum på 18.800 tonn.