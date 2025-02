Grieg Seafood-aksjen raste over 20 prosent på Oslo Børs torsdag etter nyheten om at det tar milliardnedskrivinger og kutter hardt i investeringer og vekstambisjoner i den canadiske virksomheten.

Analysesjef Alexander Aukner i DNB Markets spådde før børsåpning at aksjen ville åpne ned mellom 10 og 20 prosent som følge av nyhetene.

«Ettersom de canadiske eiendelene nå sannsynligvis forblir tapsbringende, er selskapet tilbake der det startet – men med dyrere gjeld», skriver han i en oppdatering til kundene.

I markedet har det vært store forventninger til et mulig salg av hele eller deler av virksomheten i Canada. Da president Donald Trump varslet toll på canadiske varer, spekulerte flere analytikere i at et salg ville bli vanskeligere.

Dette kom da i tillegg til at myndighetene i British Columbia i fjor varslet at det vil forby tradisjonell oppdrett i åpne merder i regionen fra sommeren 2029.

Aukner mener at grepene som tas nå tyder på at den strategiske gjennomgangen har stoppet opp, og at eventuelle bud har vært for lave.

«Etter vår mening er dette en løsning som bare utsetter problemet, ettersom selskapet legger til mer gjeld uten å løse de underliggende utfordringene. Salgsprosessen kan fortsatt være i gang og dermed materialisere seg på et senere tidspunkt, men dette er ikke et godt kortsiktig utfall», skriver han.

Lagt på is

Sjømatanalytiker Henrik Knutsen i Carnegie mener i likhet med Aukner at det var riktig med et stort kursfall i Grieg Seafood basert på nyhetene torsdag.

Han peker på at høy risiko rundt et mulig salg i Canada har gitt fallhøyde, noe som blant annet gjorde at han nedgraderte aksjen til salg i desember.

«Ledelsen uttalte i essens at prosessen med å finne partnere eller kjøpere i Newfoundland er lagt på is grunnet manglende interesse på akseptable vilkår. Det er ikke kommunisert noe om British Columbia, noe som kan tolkes som null interesse», skriver han.

Resultatet blir ifølge analytikeren at Grieg Seafood vil fortsette å drive med både for liten størrelse og potensielt tap i disse regionene i årene fremover.

LAGT PÅ IS: – Ledelsen uttalte i essens at prosessen med å finne partnere eller kjøpere i Newfoundland er lagt på is grunnet manglende interesse på akseptable vilkår, sier sjømatanalytiker Henrik Knutsen i Carnegie. Foto: Iván Kverme

Et annet scenario har vært at den norske virksomheten også kunne være i spill. I mai i fjor florerte det med oppkjøpsrykter rundt Grieg Seafood, der Arctic Securities anslo at selskapet kunne være verdt 11 milliarder kroner i et oppkjøpsscenario.

«Det norske nedsalgsalternativet ble i praksis avvist ikke bare én, men to ganger under kvartalspresentasjonen torsdag, da ledelsen ble spurt om det var et alternativ å selge disse eiendelene», skriver Knutsen.