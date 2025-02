I en analyse fra Berenberg skriver analytiker Andres Castanos-Mollor at Mowi forblir deres foretrukne valg innen lakseoppdrett på grunn av selskapets robuste drift, diversifiserte portefølje og økte fokus på volumvekst.

Selv om Mowi allerede har vist tegn til kostnadsreduksjon, forventes ytterligere forbedringer i 2025. Lakseprisene har imidlertid utviklet seg svakere enn ventet, ettersom bedre helsetilstand og vekst i norsk laks har økt tilbudet i første kvartal. Analytikeren forventer derfor lavere priser og inntjening i første halvår 2025 og opprettholder en holdanbefaling, mens han avventer utviklingen i laksepriser og etterspørselen i USA.

Analysefakta Aksje: Mowi

Meglerhus: Berenberg

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 250 (195)

Mowi nådde sitt 2024-høstemål på 500.000 tonn og sikter mot 601.000 tonn i 2026, drevet av produktivitetsforbedringer og oppkjøpet av Nova Sea. Oppkjøpet vurderes som en god strategisk match, med en prising på 13 ganger 2024-driftsresultatet, lavere enn både SalMar og Mowi selv.

Analytikeren estimerer en gjennomsnittlig laksepris på 7,68 euro per kilo i 2025, 2 prosent lavere enn i 2024, noe som plasserer deres inntektsprognose 10 prosent under konsensus. Mowi handles til 13,5 ganger forventet inntjening per aksje i 2025, noe under SalMars 18 ganger, men også lavere enn sitt femårige snitt på 15,4 ganger.

Kursmålet oppjusteres fra 195 til 250 kroner, hovedsakelig på grunn av økte volumforventninger etter Nova Sea-integrasjonen.