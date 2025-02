I en analyse fra Berenberg skriver analytiker Andres Castanos-Mollor at SalMars fjerdekvartalsrapport bekreftet rask bedring i fiskehelse og biomassevekst. Selskapet gjentok sin volumguiding for 2025, som impliserer 20 prosent vekst på årsbasis – en positiv overraskelse.

Samtidig har den uventet sterke lakseforsyningen presset prisene ned, og analytikeren forventer at negativ prisutvikling vil vedvare gjennom første halvår. Den gjennomsnittlige lakseprisen for 2025 estimeres nå til 88,4 kroner per kilo, rundt 3 prosent lavere enn referanseprisene for 2024. Dette plasserer Berenbergs estimat om lag 8 prosent under konsensus for 2025-driftsresultatet (EBIT). Analytikeren gjentar holdanbefalingen.

Analysefakta Aksje: SalMar

Meglerhus: Berenberg

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 620 (610)

SalMar ventes å dra nytte av lavere fôrkostnader, men analytikeren mener at effekten delvis kan utlignes av inflasjon på andre kostnader. Samtidig vil selskapets kontantstrøm henge etter resultatforbedringen i 2025, ettersom økt gjeldsgrad ventes i første halvår. Store kontantutbetalinger inkluderer skattebetalinger på rundt 2,1 milliarder kroner, oppkjøp av Knushaugfisk og Wilsgård for 1 milliard kroner og et utbytte på 2,9 milliarder kroner i mai.

Netto rentebærende gjeld (inkludert leasing) anslås å øke fra 18,5 milliarder kroner i 2024 til 20,9 milliarder kroner i 2025. Kursmålet justeres opp fra 610 til 620 kroner, men analytikeren påpeker at den nedjusterte lakseprisprognosen setter Berenbergs estimater under konsensus. SalMar handles nå til 18,2 ganger forventet inntjening per aksje i 2025, i tråd med snittet for de siste fem årene.