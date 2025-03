Torskeoppdrettsselskapet Norcod har lansert en rettet emisjon på 150–175 millioner kroner, fremgår det av en børsmelding torsdag ettermiddag.

Emisjonen ble varslet allerede for to uker siden, da Trondheim-selskapet presenterte tall for fjerde kvartal og hele 2024. Senere har Norcod opplyst at forhåndstegninger hadde sikret minstebeløpet i emisjonen, og at tegningskursen var fastsatt til 12 kroner.

Det er også blitt kjent at canadiske High Liner Foods planlegger ytterligere investeringer – i både Norcod og den landbaserte oppdretteren Andfjord Salmon.

Hovedaksjonær Artha Norcod tegner seg for cirka 67 millioner kroner i emisjonen, mens High Liner, som før emisjonen har 10 prosents eierandel i Norcod, tegner seg for 75 millioner kroner.

Sirena Group stiller med 8 millioner kroner, og adm. direktør Christian Riber tegner seg for 500.000 kroner. I tillegg tegner styremedlemmene Jan Severin Sølbæk og Boe Romorus Spurre seg for henholdsvis 1 million danske kroner og 100.000 norske kroner.

Ytterligere finansiering

I forbindelse med emisjonen stiller også DNB Bank med ytterligere 130 til 150 millioner kroner i gjeldsfinansiering til Norcods vekstplaner, opplyses det.

DNB Markets har vært finansiell rådgiver i forbindelse med emisjonen.

Norcod-aksjen endte uendret på 12,75 kroner torsdag, men har vært oppe i 13,85 kroner på det høyeste og nede i 11,20 kroner etter at emisjonen ble varslet 13. februar.

Forrige gang Norcod hentet penger var i februar i fjor, da selskapet gjorde en rettet emisjon på 170 millioner kroner til en kurs på 12 kroner og fikk canadiske High Liner Foods inn som ny investor.

Lønnsomhet i 2026

Midlene som nå hentes, skal brukes til å finansiere en årlig produksjonskapasitet på opptil 25.000 tonn.

Tirsdag i forrige uke la Norcod frem en selskapsoppdatering i forbindelse med at vekststrategien og finansieringsplanen ble revidert tidligere i år.

Her fremgår det at Norcod venter å oppnå positivt driftsresultat i 2026, samtidig med at slaktevolumet økes til rundt 11.000 tonn.

På mellomlang sikt skal volumet økes til 15.000 tonn, og på mellomlang til lang sikt er målet 25.000 tonn. Veien til en produksjon på 25.000 tonn ventes å være fullfinansiert med emisjonen og gjeldsfinansieringen.

Reduserte tap i fjor

I fjerde kvartal 2024 hadde selskapet en inntektsvekst på 47 prosent fra samme kvartal året før, til 124 millioner kroner. Driftsresultatet var på minus 35 millioner kroner, mot minus 104 millioner ett år tidligere.

Slaktevolumet var på 2.390 tonn, mot 1.080 tonn i fjerde kvartal 2023.

Samlede inntekter i hele 2024 beløp seg til 397 millioner kroner, mot 269 millioner året før. Driftsresultatet ble forbedret fra minus 216 til minus 204 millioner, hjulpet av gunstige markedsforhold og sterke salgspristrender.