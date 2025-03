De store fiskene spiser de små – med regjeringen på laget

Den pågående konsolideringen i den norske havbruksnæringen er et resultat av politiske feilgrep som kan få alvorlige konsekvenser for både næringen og de små lokalsamfunnene som i stor grad er blitt bygget opp gjennom flere tiår av havbruksnæringen, og hvor de mindre, privateide selskapene har spilt en vesentlig rolle i å bygge opp Norges største og viktigste matvareproduserende næring.

Det vi nå ser, kan karakteriseres som «politisk styrt kannibalisme», der mangel på politisk handling og feilaktige rammebetingelser har drevet en stadig større konsentrasjon av makt, hvor de store blir større og de mindre blir færre. Dette har skjedd i rekordfart.

Politikerne har sviktet i å skape nødvendige rammebetingelser for økt produksjon av sjømat. I stedet har de pålagt næringen høyere skatter, som grunnrenteskatt, formuesskatt og utbytteskatt, som har hemmet vekstmulighetene.

Man tviholder på mekanismer i trafikklysordningen som har vist seg å ikke gi de resultater man hadde tatt mål av seg å nå

Jeg har stor forståelse for at de børsnoterte selskapene gjør strategiske vurderinger for å sikre sin videre vekst, blant annet ved å få tilgang til nye og attraktive produksjonsområder. Problemet er imidlertid at denne utviklingen ikke er et resultat av markedskreftene alene, men av politiske beslutninger i form av at det ikke gjøres noe for å sikre nytt og bedret areal i sjøen eller omstilling til mer miljøvennlig produksjon (her må regjeringen ta skylden – stortingsflertallet har ved to anledninger gjort sine vedtak og pushet på).

Man tviholder på mekanismer i trafikklysordningen som har vist seg å ikke gi de resultater man hadde tatt mål av seg å nå. Da blir den eneste måten å vokse gjennom oppkjøp. Eksempler på at de store ikke bare kjøper opp de små, men også kjøper opp andre store aktører, ser vi gjennom Mowis oppkjøp av Nova Sea og SalMars kjøp av NRS.

Privateide havbruksselskaper med lokal forankring har spilt en uvurderlig rolle i utviklingen av næringen, og har gjennom flere tiår vært avgjørende for revitalisering av små lokalsamfunn. Disse selskapene har ikke bare vært med på å bygge opp Norges største matvareproduserende næring, men har også bidratt til arbeidsplasser, flere skoleplasser og nye idrettshaller.

Kort sagt: næringen har bidratt til å snu befolkningsnedgangen i flere distrikter. De har tatt et stort samfunnsansvar, og uten dem ville mange små lokalsamfunn vært på vei mot avfolkning.

Politisk passivitet kan ikke være løsningen. Politikken må legge til rette for både små og store aktører, og at de sikres like vilkår og fleksibilitet gjennom muligheten til å utnytte tilgjengelige tillatelser på en måte som sikrer helårlig drift og produksjon. Dette må skje uten at vi går på kompromiss med kravene til fiskevelferd, miljø og biosikkerhet.

Forventningene er store til at politikerne ser verdien i de små og mellomstore aktørene. Hva skjer når kystens egne ikke lenger eier og utvikler næringen? Dette er et spørsmål vi håper at politikerne stiller seg når de skal behandle havbruksmeldingen som kommer til våren.

Robert Eriksson

Adm. direktør i Sjømatbedriftene