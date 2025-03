I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Ola Trovatn at Kaldvik opplevde et biologisk tilbakeslag i fjerde kvartal, til tross for en lovende bedring i 2023–2024 med lav dødelighet.

Trovan gjentar holdanbefalingen, men nedjusterer kursmålet til 27 kroner fra tidligere 29 kroner på bakgrunn av lavere estimater.

Driftsresultatet endte på minus 18,1 millioner euro, hele 23,7 millioner euro under DNBs estimat, hovedsakelig grunnet en nedskrivning av biomasse på 23,1 millioner euro. Underliggende driftsresultat var 5,0 millioner euro, i tråd med forventningene.

Aksjeanalyse Aksje: Kaldvik Meglerhus: DNB Markets Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 27 (29)

Selskapet opprettholdt volumguidingen for 2025 på 21.500 tonn, men lavere smoltutsett kan påvirke volumene for 2025–2026. Kaldvik forventer å fullføre en refinansiering i andre kvartal.