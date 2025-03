SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group fikk et operasjonelt driftsresultat på 799 millioner kroner fjerde kvartal, opp fra 765 millioner i samme periode året før.

Det var bedre enn hva analytikerne ventet på forhånd. Ifølge Infront-konsensus ventet analytikerne i gjennomsnitt at Lerøy ville legge frem et operasjonelt driftsresultat på 715 millioner kroner.

– På kapitalmarkedsdagen i 2022 lanserte vi en omfattende plan for operasjonelle forbedringer som våre ansatte har stått på for å iverksette. Det er gledelig å se at forbedringene nå gradvis reflekteres i resultatene våre, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood.

I tillegg foreslår styret et utbytte på 2,5 kroner aksjen for regnskapsåret 2024, tilsvarende rundt 1,5 milliarder kroner totalt til aksjonærene. Det er samme nivå som selskapet betalte i fjor, og noe bedre enn hva konsensus ventet.

Lerøy Seafood Group (Mill. kr) 4.kv/24 4.kv/23 Driftsinntekter 8.477 8.229 Operasjonelt driftsresultat 799 765 Resultat før skatt 1.096 843 Resultat etter skatt 1.646 792

Opprettholder volummål

Selskapet skuffet stort i tredje kvartal da det som følge av biologiske utfordringer måtte kutte i ventede slaktevolumer for 2024, samtidig som Beltestad uttrykte noe usikkerhet rundt volummålet for 2025.

Lerøy har som mål å slakte 200.000 tonn fra den norske virksomheten i år. Ifølge konsernsjefen var beste estimat at det vil lande på 195.000 tonn.

Ordlyden i kvartalsrapporten fredag morgen var den samme.

– Målsettingen om 200.000 tonn slaktet volum for vår norske virksomhet i 2025 er ambisiøs, men oppnåelig. Den beste prognosen per i dag er et slaktevolum i Norge på om lag 195.000 tonn og 16.000 tonn fra Scottish Seafarms i 2025, sier Beltestad.



– Det langsiktige arbeidet med å forbedre genetikk, rogn- og smoltkvalitet, generell prosessforbedring og bruk av skjermingsteknologi bærer allerede frukter, og vil slå inn med gradvis økende styrke i 2025 og videre fremover, sier han.

I rapporten for tredje kvartal skrev selskapet at det vil investere 350 millioner kroner i nedsenkbare merder i 2025. Dette økes nå til 500 millioner kroner.

Målet er at rundt 40 prosent av all Lerøys lakseproduksjon i 2025 skal skje ved bruk av skjermingsteknologi.