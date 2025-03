Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har lenge slitt med selskapets oppdrettsanlegg i Miami.

Torsdag kveld rett før midnatt kom selskapet med et resultatvarsel, hvor det nå venter at det ikke vil være break-even på EBITDA-nivå før etter fjerde kvartal 2025. Samtidig varsler det at det er nødt til å gjennomføre nok en emisjon i løpet av andre halvår.

På Oslo Børs falt aksjen kraftig som følge av nyheten, og var kort tid etter børsåpning ned over 40 prosent.

I børsmeldingen skriver selskapet at tidligere kommuniserte mål om å justere biomassen for å prioritere slaktestørrelse på laksen ble fullført i februar.

Selskapet skriver at fokuset på større laks har medført en reduksjon i antallet fisk pr. batch. Selv om dette foreløpig har gitt bedre resultater, har justeringen ført til en forsinkelse i når selskapet vil gå i null på driften.

«Den andre fasen av strategien er nå i ferd med å bli implementert og vil legge grunnlaget for gradvis økende volumer gjennom økt fôringskapasitet», skriver selskapet.

Trenger penger

For at selskapet skal kunne finansiere utbyggingen av fase 2 i Miami varsler det nok en emisjon i løpet av andre halvår.

«Denne finansieringen vil gjøre det mulig å gjenoppta byggingen av fase 2 og legge til rette for en årlig produksjon på 25.000 tonn laks når fase 1 og fase 2 er fullt operative», skriver selskapet.

Det er langt fra første gang Atlantic Sapphire må hente penger. I mars i fjor ble det hentet 369 millioner kroner, som ifølge selskapet skulle være nok for å få til stabil produksjon i Miami.

I august i fjor varslet selskapet en tegningsrettsemisjon for å hente rundt 600 millioner kroner. Den gangen ble emisjonen satt til en tegningskurs på 10 øre, noe som tilsvarte en rabatt på hele 98 prosent sammenlignet med forrige sluttkurs.

Etter denne emisjonen anslo Atlantic Sapphire at det ville ha nok penger til både drift og investeringer frem til stabil produksjon, som da ble anslått til fjerde kvartal 2025.

Sjømatanalytiker Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets anslo den gangen at det ville være behov for nok en stor emisjon lenger frem i tid.

«De tar grep for å bedre driften. Nå hentes det mye penger, men det ligger fortsatt en kjempeemisjon lenger nede i veien fordi de har et enormt investeringsbehov for å bygge neste fase av anlegget i Miami», sa Bakken etter at emisjonen ble meldt.

Les også Har tapt 170 millioner på landbasert oppdrett Petter Stordalen har vært med i tre emisjoner og tapt 170 millioner kroner i Atlantic Sapphire. Nå har han garantert for enda en emisjon.

Nye tap

Nordlaks-eier Inge Berg og hotellmilliardær Petter Stordalen er blant investorene som har spyttet inn mye penger i Atlantic Sapphire de siste årene.

Ifølge aksjonærlistene eier Nordlaks Holding 5,8 millioner aksjer i selskapet, som fredag falt rundt 27 millioner kroner i verdi.

Strawberry står oppført som 4. største aksjonær, og fikk med sine 3,2 millioner aksjer et verdifall på rundt 15 millioner kroner.