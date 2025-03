Mowi vurderer salg av divisjon

Mowi har besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomgang av fôrdivisjonen, herunder et salg, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Arctic Securities er hyret inn for å bistå Mowi i gjennomgangen, som kommer etter noen år med sterk vekst for divisjonen – senest med 12 prosent i fjor.

– På bare noen få år har Mowi vokst fra å være en 400.000 tonns-oppdretter til en 600 000 tonns-oppdretter i syv ulike land og 11 regioner, med all den kompleksiteten det medfører. Vi har også en stor salgs- og videreforedlingsvirksomhet i 26 land. Tiden er derfor moden for å vurdere den fremtidige organiseringen av fôrdivisjonen vår, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en kommentar.

Selskapet understreker at det ikke er sikkert at en transaksjon vil finne sted, eller eventuelt på hvilke vilkår. Mowi vil ikke kommentere prosessen ytterligere før en eventuell avtale er inngått, eller prosessen avsluttet.

Rekordtall

Mowi Feed omsatte for 1,1 milliarder euro (13 milliarder kroner) i 2024, mens brutto driftsresultat (EBITDA) landet på 62 millioner euro (724 millioner kroner) på 585.000 tonn fôr. Det var rekord for både inntjeningen og volumene.

Rekorder ble også satt i fjerde kvartal, med 308 millioner euro i omsetning på 20,5 millioner euro i EBITDA.

Divisjonen som sysselsetter 140 årsverk består av to fôrfabrikker i Norge (Bjugn i Trøndelag) og på Skottlands vestkyst (Kyleakin på Isle of Skye) med produksjonskapasitet på henholdsvis 460.000 og 240.000 tonn fôr, det vil si samlet 700.000 tonn. For den norske fabrikken inkluderer dette en pågående utvidelse som etter planen skal være operativ i løpet av andre kvartal 2026.

Fabrikkene leverer i all hovedsak til Mowis oppdrettsenheter i Europa.

– Med Nova Sea om bord trenger vi mer fôrkapasitet i Norge for å møte videre vekst, sa Mowi-sjef Vindheim da rapporten for fjerde kvartal ble lagt frem 12. februar.