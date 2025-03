I en ny analyse fra Danske Bank skriver analytiker Wilhelm Hagen Røe at en betydelig biomassevekst mot slutten av 2024, og fortsatt sterke biologiske forhold, styrker investeringscaset for Lerøy Seafood. Analytikeren opprettholder kjøpsanbefalingen og hever kursmålet fra 65 til 68 kroner.

Analysefakta Aksje: Lerøy Seafood

Meglerhus: Danske Bank

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 68 (65)

Røe ser begrenset langsiktig påvirkning fra mulige tollbarrierer, til tross for kortsiktig usikkerhet. Han mener det fortsatt er rom for operasjonelle forbedringer, og ser potensial for ytterligere oppside i konsensusestimatene for 2025-2026.

Analytikeren hever driftsresultatestimatene med 1,6 prosent for 2025 og 3,8 prosent for 2026. Forbedringer i Sjøtroll bidrar til høyere inntjeningsestimater, mens lakselus fortsatt utgjør en risiko.

Tirsdag omsettes aksjen for 51,40 kroner, ned 1,6 prosent.