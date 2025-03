«Det samme gjelder muligheten for å vurdere tekniske og regulatoriske rammevilkår på tvers av lokaliteter og produksjonsområder», heter det videre i børsmeldingen hvor havbruk til havs omtales som en «fremtidsrettet vekstmulighet både nasjonalt og internasjonalt.»

Skal snart slakte

I fjerdekvartalsrapporten skrev SalMar at SAOs to operative enheter – Ocean Farm 1 i Midt-Norge og Arctic Offshore Farming i Nord-Norge – planla slakt i løpet av første halvår i år etter overføring av smolt i løpet av henholdsvis andre og tredje kvartal i fjor.

LANSERINGEN: SalMar Aker Ocean ble presentert i Trondheim i august. F.v. Kjell Inge Røkke, Gustav Witzøe og Leif Inge Nordhammer. Foto: Iván Kverme

«Sterke biologiske resultater fra siste produksjonssyklus med lav dødelighet, sterk vekst og få behandlinger av lus gir tro på det fremtidige potensialet. Det pågående arbeidet for internasjonal ekspansjon går fremover som planlagt. I 2025 holdes volumguidingen uendret på 9.000 tonn, der volumet fra Arctic Offshore Farming ventes slaktet i første kvartal», het det.

SalMar Aker Ocean ble først presentert på sjømatmessen AquaNor i Trondheim i august 2021, og Kjell Inge Røkke erkjente da at daværende SalMar-sjef (og dagens styreleder) Gustav Witzøe var en såpass tøff forhandler at Aker måtte ta til takke med å bli minoritetsaksjonær – etter å ha forpliktet seg til å gå inn med 1,65 milliarder kroner.

Ny enhet på vent

SAO fikk sent i september 2023 godkjent etableringen av en havmerd-enhet – Smart Fish Farm – rundt 50 nautiske mil vest for Frøya, men da SalMar slapp rapporten for tredje kvartal 2023 ble ytterligere arbeid med havbasert oppdrett i Norge satt på vent grunnet regulatorisk usikkerhet.

SALMAR-SJEF: Frode Arntsen. Foto: Martin Brennmoen

SalMar hadde da tidligere uttalt et ønske om grunnrenteskatt på offshore havbruk.

– Dette skyldes utelukkende grunnrenteskatten, og de signalene fra myndighetene som har kommet. SalMar har fortsatt sterk tro på at vi kan produsere laks på en enda bedre måte, langt ut i havet, men som det ser ut nå blir det svært vanskelig i Norge, sa SalMar-sjef Frode Arntsen til DN den gang, og påpekte videre at man vil begynne å se på muligheter utenfor Norge.

Selskapet understreket i rapporten for fjerde kvartal likevel fullt fokus på sine to operative «semi-offshore-enheter», og 2025-investeringene ble anslått til 70 millioner kroner – inklusive vedlikehold og oppgradering av nett ved Arctic Offshore Farming.