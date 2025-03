Nordic Halibut har inngått en avtale med Pure Norwegian Seafood (PNS) om retten til å bruke sistnevntes prosesseringsanlegg på Averøy, går det frem av en børsmelding onsdag.

Samtidig er Nordic Halibut og Måsøval, hovedaksjonær i PNS, enige om en avtale som gir førstnevnte en opsjon på å kjøpe 100 prosent av aksjene i PNS for en ikke-offentliggjort kjøpesum.

Dette forutsetter at nødvendige avtaler inngås mellom Måsøval og minoritetsaksjonærene i PNS.

I januar hentet Nordic Halibut 285 millioner kroner i en emisjon, hvorav 100 millioner var øremerket økte investeringer og designforbedringer tilknyttet Tingvoll-fasiliteten.

– Siste steg mot full kontroll

Tilgangen til PNS-anlegget på Averøy blir en viktig faktor når Nordic Halibut nå sikter mot en oppskalering av volumene fremover, nærmere bestemt 10.350 tonn HOG (sløyd fisk med hode) i årlig produksjon innen 2031.

– Med dette partnerskapet tar vi det siste steget mot full kontroll over hele vår verdikjede – fra genetikk til slakting, prosessering og foredling. Å ha kontroll over hele verdikjeden gjør det mulig for oss å opprettholde den høyeste kvalitetsstandarden og optimalisere effektiviteten, sier Nordic Halibut-sjef Edvard Henden i en kommentar.

– Ved å investere i lokal ekspertise og integrere alle produksjonsledd sikrer vi langsiktig stabilitet, styrker vår markedsposisjon og fremmer økonomisk utvikling i regionen, legger han til.

Produksjonslinjen på Averøy-anlegget beskrives som «svært fleksibel» og kan prosessere flere arter. Anlegget har også kapasitet for hygienisk slakting, samt «betydelige frysemuligheter.»