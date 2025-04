Sent søndag kveld meldte oppdrettsselskapet Grieg Seafood at Andreas Kvame går av som konsernsjef etter 10 år i stillingen.

Nina Willumsen Grieg er utnevnt som midlertidig sjef. Som følge trer Per Grieg Jr. av som styreleder og fortsetter som ordinært styremedlem. Nestleder i styret, Paal Espen Johnsen, overtar rollen som styreleder frem til neste generalforsamling.

– En hovedprioritet har vært utviklingen av post-smoltproduksjon, som jeg sterkt tror vil spille en viktig rolle i fremtiden for hele lakseoppdrettsnæringen. Grieg Seafood står i en krevende situasjon. Som et resultat av det finansielle transformasjonsprogrammet har selskapet blitt stabilisert økonomisk og er nå posisjonert for å gjennomføre nødvendige driftsforbedringer, kommenterer Kvame etter avgangen.

Les også Kepler sendte ut oppkjøpsrykter til kunder Kepler Cheuvreux hevdet i en melding at Grieg Seafood har avslått et bud på Finnmark-virksomheten, og at en aksjonærgruppe forsøker å fjerne Per Grieg jr.

Oppdrettsselskapet har i lang tid leflet med ideen om å selge virksomheten i Canada. I mai i fjor anslo meglerhuset Arctic Securities at selskapet kunne være verdt 11 milliarder kroner i et slikt scenario.

Gjennom sommeren og høsten kommuniserte Grieg Seafood at en avklaring rundt et eventuelt salg i Canada skulle være rett rundt hjørnet, men da selskapet la frem tall for fjerde kvartal ble det klart at Trump-toll mot Canada, samt vedtak om forbud mot oppdrett i åpne merder i British Columbia fra 2029, hadde gjort salgsplanene vanskelige.

I stedet for å selge eiendeler i Canada, ble det besluttet å ta nedskrivninger på 1,7 milliarder kroner, samt skalere ned investeringer og vekstambisjoner i området.

Samtidig tok selskapet opp finansiering gjennom en hybridobligasjon på 2 milliarder kroner. Det ble og kommunisert ganske tydelig fra ledelsen at et salg av eiendeler i Norge var uaktuelt.