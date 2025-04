Tidenes beste start på året for norsk sjømateksport

I kroner er veksten på 3,5 milliarder kroner, ifølge Norges sjømatråd. Det er milliardvekst for eksporten både til USA og Kina.

– Første kvartal har vært preget av økt eksportvolum for laks, høye priser på torsk, makrell og snøkrabbe og sterk verdivekst til USA og Kina. Den norske kronen har i tillegg vært svakere i første kvartal enn i samme periode i fjor, noe som også har bidratt til å løfte eksportverdien målt i norske kroner, sier adm. direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

Laks dominerer

Aldri før har Norge eksportert sjømat for en så høy verdi i et første kvartal som i år. Laks var dominerende, med en eksportverdi på 29,5 milliarder kroner. Det er en økning på 6 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.

– Inngangen på 2025 har vært veldig positiv for den norske laksen. Økte slaktevolum og mer tilgjengelig fisk av superior-kvalitet har fått fart på eksporten til noen av våre største og viktigste markeder, sier Chramer.

Verdens store appetitt på norsk sjømat vises tydelig i eksporttallene, mener fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Hele Norge kan være stolt av de store verdiene som skapes av små og store sjømatsamfunn over hele landet, sier hun.

I første kvartal eksporterte Norge sjømat til USA for 4,9 milliarder kroner. Det er en økning på 1,8 milliarder kroner, eller 56 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

USA var største vekstmarked målt i verdi og sto for 11 prosent av den norske sjømateksporten i første kvartal. I volum økte eksporten til USA med 34 prosent, til 35.591 tonn.

– Usikker tid for verdenshandelen

– Til tross for mye usikkerhet knyttet til innføring av tollbarrierer, har veksten i sjømateksporten til USA vært svært sterk i årets tre første måneder. I tillegg til laks, drives dette av snøkrabbe og kongekrabbe. For aller første gang er verdien av skalldyreksporten til USA høyere enn til EU-markedet i et første kvartal, sier Christian Chramer.

Fiskeriminister Sivertsen Næss poengterer også at vi når går inn i en usikker tid for verdenshandelen, med økte tollsatser.

– Selv om næringen er omstillingsdyktig, kan situasjonen bli utfordrende for deler av norsk sjømatnæring og føre til visse endringer i varestrømmene for global sjømathandel, sier hun.

138 land

Norge eksportere sjømat til Kina for 2,7 milliarder kroner i første kvartal, en vekst på 37 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– I første kvartal var det verdivekst for laks, torsk, uer, makrell og sei. Det er en svært positiv utvikling i et marked som blir stadig viktigere for norsk sjømateksport, ifølge Chramer.

Størst av de europeiske markedene var Polen, dit det ble eksportert sjømat for 3,9 milliarder kroner i første kvartal.

Tallene fra Norges sjømatråd viser at 72 prosent av den totale eksportverdien i første kvartal kom fra havbruk, mens 28 prosent var fra villfangst. Det ble eksportert sjømat til totalt 138 land i første kvartal, to flere enn i første kvartal i fjor.