– Det er mye på grunn av den svake kronen. Selvfølgelig blir det enkelt å selge. Glem toll der. Hvis krona svekkes med 10 prosent, så får du litt gratis, sier Chen.

– Høyere toll enn noen gang

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) er ikke med på at regjeringen overdriver virkningene av tollsatsene for selv å framstå handlekraftig.

– 15 prosent toll er jo høyere toll enn noen gang. Det er for tidlig å si hvor store konsekvenser det får. Fra regjeringens side har vi hele tiden understreket at eksporten til USA er begrenset, sier Stoltenberg til NTB.

Han frykter mer de indirekte konsekvensene hvis EU skulle gjennomføre tiltak der Norge står på utsiden.

– Norge er avhengig av god vekst der ute, for vi selger så mye, blant annet skipsfartstjenester. Vi har allerede sett at Pensjonsfondet har falt med 2000 milliarder kroner. Så vi skal være rolige, vi skal se an hva som faktisk kommer til å skje. Men dette er den største endringen i rammevilkårene for internasjonal handel vi har sett siden annen verdenskrig, sier finansministeren.

Mistet USA-markedet tidligere

Den norske sjømatnæringa har tidligere opplevd å miste USA som et viktig eksportmarked.

Det skjedde over natta da USA i 1991 innførte USA en straffetoll på 26,07 prosent på import av fersk, hel laks fra Norge. Disse tollsatsene forble i kraft i over 20 år, til de ble opphevet i januar 2012.

– Man jobbet lenge for å få gjenåpnet det amerikanske markedet. Men måtte orientere seg mot nye land. Og det fant man delvis i øst. Kina ble et stadig viktigere marked utover 2000-tallet, sier Chramer.

Fisk til 116 land

Den norske sjømatnæringa mistet sitt største enkeltmarked etter Russlands invasjon av Ukraina. Men det gikk ikke lang tid før bortfallet av Russland var erstattet av nye eller andre markeder.

Ifølge Sjømatrådet har Norge 116 eksportland å velge i når den norske fisken skal eksporteres.

– USA trenger den norske fisken enn Norge trenger USA som eksportmarked. I stort har Norge mange enkeltselskaper som har avhengigheten og investeringene i markedene i USA. Det er ikke lett, sier Chramer.