I juni i fjor oppdaget miljøvernorganisasjonen In The Same Boat store mengder plastkuler i indre deler av Laksefjorden i Finnmark, skriver IntraFish.

Ansatte ved et smoltanlegg eid av Grieg Seafood kontaktet plastrydderne og fortalte at plasten stammet fra anlegget. Miljøvernorganisasjonen rådet Grieg Seafood til å starte oppryddingen raskt og tilbød seg å bidra selv. Istedenfor valgte Grieg å melde hendelsen til statsforvalteren.

– Vi mener at Statsforvalteren burde ha krevd opprydning umiddelbart, sier Rolf-Ørjan Høgset i In the Same Boat.

Det er anslagsvis snakk om 700 liter plast, tilsvarende 35 millioner kuler. I mars i år fattet Statsforvalteren pålegg om at selskapet må rydde opp etter seg. Grieg Seafood hadde først informert om at de skulle starte opprydning i oktober i fjor, men utsatte så til august. Statsforvalteren har nå ilagt selskapet et overtredelsesgebyr for brudd på forurensningsloven på 450.000 kroner.

IntraFish skriver også at selskapet sto for et annet utslipp av plastkuler på samme anlegg i 2023, uten å melde fra.

– Vi skal ikke ha utslipp av plast i miljøet, og dette har vi jobbet mye med i ulike deler av produksjonen vår. I denne saken har vi gjort flere feil. Vi skulle gjort mer for å finne feil i anlegget tidligere og ryddet opp tidligere, innrømmer regiondirektør Vidar Nikolaisen i Grieg Seafood.