I beløp var økningen på 293 millioner kroner.

– Til tross for uro i verdenshandelen fortsatte den gode utviklingen for norsk sjømateksport. Norge har aldri før eksportert sjømat for en høyere verdi i en aprilmåned. Veksten skyldes økt eksportvolum og en stigende etterspørsel etter norsk laks i viktige markeder som USA og Kina, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd.

7,3 prosent opp

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 58,5 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 4 milliarder kroner, eller 7,3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge eksporterte laks for 10 milliarder kroner i april. Totalt sto denne arten for 71 prosent av eksportverdien.

– Vi ser nå en dreining i vareflyten for laks, fra Europa til oversjøiske markeder som Asia og USA. Høyere temperaturer i sjøen og færre biologiske utfordringer førte til at det i april var mer tilgjengelig laks i superior-kvalitet enn i samme måned i fjor. Denne volumveksten kompenserte i stor grad for de fallende lakseprisene, sier Chramer.

Vekst til USA

For fjerde måned på rad var det eksporten til USA som hadde størst verdivekst. Totalt eksporterte Norge sjømat for 1,4 milliarder kroner til USA i april. Det er en økning på 263 millioner kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– April ble preget av mye støy og usikkerhet knyttet til innføringen av økte tollsatser til USA. Det er for tidlig å konkludere hvilken effekt dette har på den norske sjømateksporten, men Sjømatrådet følger denne saken tett, og det er ventet at markedsbildet fremover får stor oppmerksomhet under verdens største sjømatmesse, som starter i Barcelona 6. mai, sier Christian Chramer.

Mer til Kina

Også sjømateksporten til Kina er i vekst. I april eksporterte Norge sjømat for 913,8 millioner kroner til dette markedet. Det er en økning på 14 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Årsaken er en sterk underliggende vekst i det kinesiske laksemarkedet og at norsk laks både har god tilgjengelighet og selges til konkurransedyktige priser, sier direktøren for Sjømatrådet.

I april ble norsk sjømat eksportert til 113 land, fire flere enn april i fjor.

Totalt eksporterte Norge 273.000 tonn sjømat i april i år, en vekst på 30.000 tonn sammenlignet med samme måned i fjor.