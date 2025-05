Grieg Seafood utsetter kvartalstallene

Grieg Seafood venter nå noe bedre resultater enn tidligere guidet fra virksomheten i Rogaland, men noe svakere enn konsensus fra Finnmark og canadiske British Columbia og Newfoundland, opplyser selskapet torsdag.

Samtidig utsetter selskapet fremleggelsen av førstekvartalstall fra 22. mai til 27. mai.

I Rogaland peker Grieg på noe lavere oppdrettskostnader og høyere slaktevolumer. Driften i Finnmark var noe bedre enn det selskapet selv har guidet tidligere, men skal være svakere enn det markedskonsensus venter.

Som følge av avvikene fra tidligere guiding har Grieg Seafood presentert nye estimater for første kvartal:

Oppdrettskostnadene i Rogaland anslås å ligge 12,5 prosent under tidligere guiding.

Oppdrettskostnadene i Finnmark estimeres å ligge 4,5 prosent under tidligere guiding, men over markedets estimater.

I British Columbia har det vært begrensede slaktevolumer, som gir betydelig høyere oppdrettskostnader pr. kilo.

Newfoundland-driften har vært på nivå med forventningene, men resultatene er negativt påvirket av engangskostnader på cirka 48 millioner kroner.

Sykdom og nedbemanning

Nå i andre kvartal påvirkes Finnmark-virksomheten av den kroniske hjertesykdommen CMS. Fisken som er rammet hittil, har hatt en gjennomsnittlig slaktevekt på 1,1 kilo, og medfører høyere oppdrettskostnader. CMS-utfordringen vil imidlertid ha begrenset effekt på førstekvartalstallene, understrekes det.

I tillegg opplyser Grieg Seafood at selskapet har gjennomført en nedbemanning ved hovedkontoret for å bedre lønnsomheten, og at tilknyttede engangskostnader på 20 millioner kroner bokføres i regnskapet for første kvartal.

I mars gikk Andreas Kvame av som konsernsjef i Grieg Seafood, etter ti år i stillingen. Nina Willumsen Grieg er nå fungerende Grieg Seafood-sjef.