I rapporten opplyser selskapet at det sikter mot kostnadsbesparelser på 30 millioner euro i år.

Mowi annonserte tidligere i mars at det vil gjennomføre en strategisk gjennomgang av selskapets fôrdivisjon for blant annet å utforske mulighetene for et salg.

Mowi har i flere år produsert eget laksefôr i stedet for å kjøpe dette eksternt. Divisjonen består i dag av to fabrikker i Norge og Skottland med en produksjonskapasitet på henholdsvis 460.000 og 240.000 tonn fôr.

– Mowis eget fôr fortsetter å prestere veldig bra, som har vært avgjørende viktig for den veksten i slaktevolumer vi kan vise til de siste årene, sier Vindheim.

Som ventet

Blant analytikerne er reaksjonene etter rapporten stort sett at Mowi leverte som forventet. Sjømatanalytiker Christian Nordby i Arctic Securities skriver i en oppdatering til kundene at selv om selskapet la frem sterk volumguiding for andre kvartal, vil den positive effekten kunne dempes av lavere laksepriser.

«Vi noterer oss at justert for Nova Sea så guider Mowi flat vekst i egne volumer på årsbasis i andre halvår, noe som er på linje med våre egne markedsutsikter», skriver han.

Nordby skriver at han hadde ventet en mer fremoverlent tone når det gjelder kostnader, tatt i betraktning sterk produktivitet og fallende priser på råvarer.

Han trekker også frem at kostnadene for den norske virksomheten på 6,56 euro pr. kilo virker høye, sammenlignet med samme kvartal i fjor som var et langt mer utfordrende kvartal.

«Det virker sannsynlig at konsensus vil skru opp kostnadsestimatene noe etter dette», skriver han.