Per Grieg jr. forlater styret

Ifølge Grieg Seafoods valgkomité har Per Grieg Jr. nå meddelt at han stiller styreplassen sin til disposisjon for å slippe nye krefter til.

Han har over tre tiår bygget Grieg Seafood opp til å bli verdens 9. største lakseoppdretter, med produksjon i Finnmark og Rogaland i Norge, og British Columbia og Newfoundland i Canada.

– Det har vært et sant privilegium å utvikle og lede Grieg Seafood gjennom alle disse årene, sier Grieg jr.



– Jeg har fått jobbe med mange fantastiske kollegaer i både inn- og utland. Ikke minst er det stort å ha vært med å bygge opp Norges nest største eksportnæring fra lokalsamfunn langs hele kysten. Nå er tiden inne for å gi stafettpinnen videre til neste generasjon, og jeg skal heie på både Grieg Seafood og næringen fra sidelinjen, fortsetter han.

Grieg Jr. skiftet beite fra shipping til oppdrettsnæringen i 1992, da han var med å starte salgsselskapet Grieg Norwegian Salmon. I dag har Grieg Seafood en markedsverdi på om lag 7,7 milliarder kroner.

I tillegg til Grieg jr. er i dag også Paal Espen Johnsen, Nicolai Hafeld Grieg, Marit Solberg og Silje Remøy medlemmer av Grieg-styret, og alle disse fire innstilles for gjenvalg. Valgkomiteen innstiller også på at Johnsen gjenvelges som styreleder, et verv han tok over i mars i år.

Aksjen rett opp

Tidligere i mars annonserte Grieg Seafood at konsernsjef Andreas Kvame trakk seg, samtidig som Per Grieg jr. rykket ned fra styreleder til ordinært styremedlem. Nina Willumsen Grieg, datter av Per Grieg jr., ble utnevnt til midlertidig konsernsjef.

Dette skjedde etter at selskapet i lengre tid har utforsket mulighetene for å selge deler av den canadiske oppdrettsvirksomheten – en prosess som strandet tidligere i år, hvor selskapet ble nødt til å skrive ned verdier for 1,7 milliarder kroner i Canada, samtidig som det tok opp 2 milliarder kroner i hybridgjeld.

På Oslo Børs reagerte investorene med å sende Grieg Seafood-aksjen opp 7 prosent onsdag etter nyheten om Per Griegs styre-exit. Da han rykket ned fra styrelederrollen i mars sendte markedet aksjen opp 8 prosent.

ØKT SANNSYNLIGHET: Sjømatanalytiker Wilhelm Hagen Røe i Danske Bank mener Per Griegs styre-exit øker muligheten for at Grieg Seafood kan selge deler av den norske virksomheten. Foto: Ivan Kverme

Den gangen kommenterte sjømatanalytiker Wilhelm Hagen Røe i Danske Bank at endringen i toppledelsen øker sannsynligheten for at selskapet vil kunne selge deler av den norske virksomheten.

Onsdag gjentok han budskapet i en oppdatering til kundene.

«At Per Grieg jr. nå trer ut mener vi vil bli tolket positivt av investorene på grunn av muligheten for at det øker sannsynligheten for salg av norske eiendeler», skriver han.